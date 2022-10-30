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Детектор брехні

Video: Любовь Иващенко воюет против сплетен. Детектор лжи выпуск 10 от 30.10.2022

Детектор лжи эфир от 22 смотреть онлайн Детектор лжи Любовь Иващенко воюет против сплетен 2022 10 выпуск от 30.10.2022 12 сезон сезон
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Выпуск 10 | 30.10.2022 | Сезон 12

Смотрите онлайн самый честный проект Детектор лжи 12 сезон 10 выпуск от 30.10.2022 и узнайте, существует ли спасение от грязных сплетен. В этом выпуске вы познакомитесь с Любовью Иващенко, которая пришла на проект, чтобы отбелить свое имя. Девушка устала от необоснованных подозрений и соседских пересудов. Героиня проекта 2022 уверена, что ее намеренно оговаривают бывший муж Валерий и свекровь. Именно поэтому Любовь пройдет проверку полиграфом, чтобы доказать всем свою верность в браке. Действительно ли бывшая родня возводит клевету на девушку? Почему сосед Олег знает все больше других? Что победит: сплетни или полиграф? Смотрите онлайн проект Детектор лжи 12 сезон 10 выпуск от 30.10.2022 на сайте СТБ.

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