Выпуск 10 | 30.10.2022 | Сезон 12

Смотрите онлайн самый честный проект Детектор лжи 12 сезон 10 выпуск от 30.10.2022 и узнайте, существует ли спасение от грязных сплетен. В этом выпуске вы познакомитесь с Любовью Иващенко, которая пришла на проект, чтобы отбелить свое имя. Девушка устала от необоснованных подозрений и соседских пересудов. Героиня проекта 2022 уверена, что ее намеренно оговаривают бывший муж Валерий и свекровь. Именно поэтому Любовь пройдет проверку полиграфом, чтобы доказать всем свою верность в браке. Действительно ли бывшая родня возводит клевету на девушку? Почему сосед Олег знает все больше других? Что победит: сплетни или полиграф? Смотрите онлайн проект Детектор лжи 12 сезон 10 выпуск от 30.10.2022 на сайте СТБ.

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