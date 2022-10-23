Выпуск 9 | 23.10.2022 | Сезон 12

Смотрите онлайн остросоциальный проект Детектор лжи 12 сезон 9 выпуск от 23.10.2022, чтобы узнать, есть ли шанс на счастье после долгих лет лжи. Анна Конецул согласилась на проверку на честность, потому что мечтает о взаимной любви и семье. Единственным препятствием для осуществления мечты стала двойная жизнь героини проекта Детектор лжи 2022, в которой она решила признаться своим близким. Друзья и любимый Олег впервые узнают про тайны Анны, а девушка честно ответит на самые откровенные вопросы Дмитрия Карпачева. Чем на само деле героиня зарабатывала на жизнь? Почему в ее отношениях с Олегом восемь месяцев не было интима? И останутся ли близкие рядом с Анной после разоблачения всей правды? Смотрите онлайн проект Детектор лжи 12 сезон 9 выпуск от 23.10.2022 на сайте СТБ.

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