Выпуск 8 | 16.10.2022 | Сезон 12

Смотрите онлайн самый честный проект СТБ Детектор лжи 12 сезон 8 выпуск и узнайте, почему женщинам трудно выйти из отношений, в которых мужчина поднимает на них руку. Инна Васильева согласилась пройти проверку полиграфом, чтобы наладить отношения с мамой Верой. Мать не верит, что ее дочь на самом деле бросит мужа-тирана. В проекте Детектор лжи 2022 героиня расскажет про самые страшные моменты своей жизни и попытается достучаться до родных, которые не верят в ее обещания. Почему Инна так долго жила в токсичном браке? Зачем женщина дружила с преступниками? Действительно ли Инна подговорила друзей на реальное преступление? Все подробности в видео – смотрите онлайн Детектор лжи 12 сезон 8 выпуск от 16.10.2022 на сайте СТБ.

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