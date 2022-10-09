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Video: Василий про измены, ревность и любовь. Детектор лжи выпуск 7 от 09.10.2022

Детектор лжи эфир от 22 смотреть онлайн Детектор лжи Василий про измены, ревность и любовь 2022 7 выпуск от 09.10.2022 12 сезон сезон
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Выпуск 7 | 09.10.2022 | Сезон 12

Смотрите онлайн остросоциальный проект СТБ Детектор лжи 12 сезон 7 выпуск и узнайте, можно ли верить слезам бывшего изменника. В программу обратился Василий Добровлянский, который хочет убедить любимую Елену в том, что он ей не изменяет. Женщина постоянно сомневается в герое программы Детектор лжи 2022, а также подозревает, что Василий на самом деле больше любит ее деньги. Неужели рассказы об искренней любви – это хитрый обман альфонса? Действительно ли Василий изменяет своей женщине? И какие скелеты в шкафу есть у самой Елены? Полиграф развеет все сомнения – смотрите онлайн проект Детектор лжи 12 сезон 7 выпуск от 09.10.2022 на сайте СТБ.

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