Выпуск 7 | 09.10.2022 | Сезон 12

Смотрите онлайн остросоциальный проект СТБ Детектор лжи 12 сезон 7 выпуск и узнайте, можно ли верить слезам бывшего изменника. В программу обратился Василий Добровлянский, который хочет убедить любимую Елену в том, что он ей не изменяет. Женщина постоянно сомневается в герое программы Детектор лжи 2022, а также подозревает, что Василий на самом деле больше любит ее деньги. Неужели рассказы об искренней любви – это хитрый обман альфонса? Действительно ли Василий изменяет своей женщине? И какие скелеты в шкафу есть у самой Елены? Полиграф развеет все сомнения – смотрите онлайн проект Детектор лжи 12 сезон 7 выпуск от 09.10.2022 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Детектор лжи. Выпуск 6 от 02.10.2022