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Video: Приемная дочь обвиняет мать в насилии. Детектор лжи выпуск 6 от 02.10.2022

Смотреть онлайн Детектор лжи 2022 приемная дочь обвиняет мать в насилии 6 выпуск от 02.10.2022 12 сезон
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Выпуск 6 | 02.10.2022 | Сезон 12

Искренняя забота или страх умереть в одиночестве – смотрите онлайн самый честный проект СТБ Детектор лжи сезон 12 выпуск 6. Татьяна Купчененко верит, что может осчастливить обездоленных детей материнской любовью, но взрослая приемная дочь обвиняет героиню проекта Детектор лжи 2022 в жестокости. Друзья Татьяны уверены в ее безвинности, а соцслужбы имеют свое мнение по этому поводу. Кто же, в конце концов, говорит правду, а кто лжет? Почему Татьяну презирает родной сын? Действительно ли женщина хочет бескорыстно делать добро? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн остросоциальный проект СТБ Детектор лжи 12 сезон 6 выпуск от 02.10.2022 на сайте СТБ.

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