Выпуск 5 | 25.09.2022 | Сезон 12

Две матери, две причины ужасного детства – смотрите онлайн самый честный проект СТБ Детектор лжи сезон 12 выпуск 5. Юлия Жадько решила пройти проверку полиграфом, чтобы рассказать про издевательства, которые пережила в детстве, и наконец отпустить прошлое. Героиня программы Детектор лжи 2022 также признается Дмитрию Карпачеву в собственных грехах, которые шокируют каждого. Почему биологическая мать Юлии не ушла от сожителя, который жестоко издевался над ней и дочерью? Действительно ли приемная мать Татьяна превратила жизнь девочки в настоящий ад? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн самый честный проект СТБ Детектор лжи 12 сезон 5 выпуск от 25.09.2022 на сайте СТБ.

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