Проєкти
Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Серіали
Серіали
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
Всі проєкти
ru
Детектор брехні

Video: Юлія ненавидить прийомну матір. Детектор брехні випуск 5 від 25.09.2022

Детектор брехні від 22 дивитися онлайн Детектор брехні Юлія ненавидить прийомну матір 2022 5 випуск від 25.09.2022 12 сезон сезон
Дивіться також
Детектор брехні Юлія ненавидить прийомну матір: 5 випуск дивитися онлайн
Детектор брехні

Рідна сестра не вірить, що Регіна пережила насильство. Детектор брехні випуск 4 від 18.09.2022

 Детектор брехні Юлія ненавидить прийомну матір: 5 випуск дивитися онлайн
Детектор брехні

Перевірка на вірність перед вінчанням. Детектор брехні випуск 3 від 11.09.2022

 Детектор брехні Юлія ненавидить прийомну матір: 5 випуск дивитися онлайн
Детектор брехні

Порочне коло насильства. Детектор брехні випуск 2 від 04.09.2022

 Детектор брехні Юлія ненавидить прийомну матір: 5 випуск дивитися онлайн
Детектор брехні

Порятунок сестри від повторення долі матері. Детектор брехні випуск 1 від 28.08.2022
Детектор брехні Випуск 5 Юлія ненавидить прийомну матір. Детектор брехні випуск 5 від 25.09.2022
Випуск 5 | 25.09.2022 | Сезон 12

Дві матері, дві причини жахливого дитинства – дивіться онлайн найчесніший проєкт СТБ Детектор брехні сезон 12 випуск 5. Юлія Жадько наважилася пройти перевірку поліграфом, щоб розповісти про знущання, які пережила в дитинстві, та нарешті відпустити минуле. Героїня програми Детектор брехні 2022 також зізнається Дмитрові Карпачову у власних гріхах, які шокують кожного. Чому біологічна матір Юлії не пішла від співмешканця, який жорстоко знущався над нею та донькою? Чи справді прийомна матір Тетяна перетворила життя дівчинки в справжнє пекло? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн найчесніший проєкт СТБ Детектор брехні 12 сезон 5 випуск від 25.09.2022 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 4 від 18.09.2022

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ