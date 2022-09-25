Випуск 5 | 25.09.2022 | Сезон 12

Дві матері, дві причини жахливого дитинства – дивіться онлайн найчесніший проєкт СТБ Детектор брехні сезон 12 випуск 5. Юлія Жадько наважилася пройти перевірку поліграфом, щоб розповісти про знущання, які пережила в дитинстві, та нарешті відпустити минуле. Героїня програми Детектор брехні 2022 також зізнається Дмитрові Карпачову у власних гріхах, які шокують кожного. Чому біологічна матір Юлії не пішла від співмешканця, який жорстоко знущався над нею та донькою? Чи справді прийомна матір Тетяна перетворила життя дівчинки в справжнє пекло? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн найчесніший проєкт СТБ Детектор брехні 12 сезон 5 випуск від 25.09.2022 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 4 від 18.09.2022