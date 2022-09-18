Выпуск 4 | 18.09.2022 | Сезон 12

Ніщо не завдає такого болю, як невіра рідних. Чи зможе поліграф розвіяти сумніви та відновити довіру? Дивіться онлайн гостросоціальну програму СТБ Детектор брехні сезон 12 випуск 4.

Регіна Челна народилась у багатодітній родині, але відчуває себе самотньою через напружені стосунки з братами та сестрами. Героїня проєкту Детектор брехні 2022 вирішила пройти перевірку поліграфом, щоб довести близьким правдивість своїх слів про жахи дитинства. Чому Регіна боїться повторити долю своєї матері? Чи справді жінка пережила сексуальне насильство від вітчима? І яка справжня причина появи героїні в програмі? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Детектор брехні 4 випуск від 18.09.2022 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 3 від 11.09.2022