Випуск 3 | 11.09.2022 | Сезон 12

У студію гостросоціального проєкту СТБ Детектор брехні сезон 12 випуск 3 звернулися Павло й Олена Дудки, щоб врятувати їхній шлюб. Олена втомилася від постійних ревнощів та образ чоловіка, тому сяде в крісло детектора брехні, щоб довести свою вірність. Павло переконаний у тому, що дружина мала багато коханців, адже фліртує з молодими чоловіками, хоча сам має репутацію славнозвісного Казанови. На чиєму боці буде правда? І чому Дмитро Карпачов наполіг на тому, щоб сам Павло пройшов перевірку на поліграфі? Не пропустіть найцікавіші подробиці – дивіться онлайн Детектор брехні 3 випуск від 11.09.2022 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 2 від 04.09.2022