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Детектор брехні

Video: Перевірка на вірність перед вінчанням. Детектор брехні випуск 3 від 11.09.2022

Дивитися онлайн Детектор брехні 2022 перевірка на вірність перед вінчанням 3 випуск від 11.09.2022 12 сезон
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Випуск 3 | 11.09.2022 | Сезон 12

У студію гостросоціального проєкту СТБ Детектор брехні сезон 12 випуск 3 звернулися Павло й Олена Дудки, щоб врятувати їхній шлюб. Олена втомилася від постійних ревнощів та образ чоловіка, тому сяде в крісло детектора брехні, щоб довести свою вірність. Павло переконаний у тому, що дружина мала багато коханців, адже фліртує з молодими чоловіками, хоча сам має репутацію славнозвісного Казанови. На чиєму боці буде правда? І чому Дмитро Карпачов наполіг на тому, щоб сам Павло пройшов перевірку на поліграфі? Не пропустіть найцікавіші подробиці – дивіться онлайн Детектор брехні 3 випуск від 11.09.2022 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 2 від 04.09.2022

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