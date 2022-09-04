Випуск 2 | 04.09.2022 | Сезон 12

Дивіться онлайн гостросоціальний проєкт СТБ Детектор брехні сезон 12 випуск 1. Багатодітна мати Христина Пригода вирішила прийти в студію проєкту, щоб розповісти про дитячі травми та налагодити стосунки з матір’ю. У кріслі Детектора брехні 2022 жінка зізнається в релігійному насильстві, яке вчиняла її матір, проте, як виявилося, сама Христина має багато скелетів у власній шафі. Яке зізнання жінки зруйнує її дружбу з подругами, які приїхали її підтримати? Чому героїню хотіли позбавити батьківських прав? І хто зрештою винен у поганих стосунках: мати чи донька? Поліграф розкриє істину – дивіться онлайн відвертий проєкт СТБ Детектор брехні сезон 12 випуск 2.

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 1 від 28.08.2022