Выпуск 2 | 04.09.2022 | Сезон 12

Смотрите онлайн остросоциальный проект СТБ Детектор лжи сезон 12 выпуск 1. Многодетная мать Кристина Пригода решила прийти в студию проекта, чтобы рассказать о детских травмах и наладить отношения с матерью. В кресле Детектора лжи 2022 женщина признается в религиозном насилии, которое совершала ее мать, но, как оказалось, сама Кристина имеет много скелетов в собственном шкафу. Какое признание женщины разрушит ее дружбу с подругами, которые пришли ее поддержать? Почему героиню хотели лишить родительских прав? И кто на самом деле виноват в плохих отношениях: мать или дочь? Полиграф раскроет истину – смотрите онлайн откровенный проект СТБ Детектор лжи сезон 12 выпуск 2.

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