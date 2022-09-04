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Video: Порочный круг насилия. Детектор лжи выпуск 2 от 04.09.2022

Детектор лжи эфир от 22 смотреть онлайн Детектор лжи Порочный круг насилия 2022 2 выпуск от 04.09.2022 12 сезон сезон
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Выпуск 2 | 04.09.2022 | Сезон 12

Смотрите онлайн остросоциальный проект СТБ Детектор лжи сезон 12 выпуск 1. Многодетная мать Кристина Пригода решила прийти в студию проекта, чтобы рассказать о детских травмах и наладить отношения с матерью. В кресле Детектора лжи 2022 женщина признается в религиозном насилии, которое совершала ее мать, но, как оказалось, сама Кристина имеет много скелетов в собственном шкафу. Какое признание женщины разрушит ее дружбу с подругами, которые пришли ее поддержать? Почему героиню хотели лишить родительских прав? И кто на самом деле виноват в плохих отношениях: мать или дочь? Полиграф раскроет истину – смотрите онлайн откровенный проект СТБ Детектор лжи сезон 12 выпуск 2.

Смотрите онлайн Детектор лжи. Выпуск 1 от 28.08.2022

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