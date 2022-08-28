Выпуск 1 | 28.08.2022 | Сезон 12

В программу Детектор лжи 12 сезон 1 выпуск от 28.08.2022 обратился 31-летний Александр Внучко с целью спасти племянницу от сестры, которая ведет разгульный образ жизни. Герой переживает, что Марина повторит судьбу их матери-самоубийцы, а сам имеет много глубоких обид на родных. В студии Детектора лжи 2022 Александру пришлось признаться в том, что его собственная жизнь и отношения с дочерью далеко не идеальны. Имеет ли герой моральное право судить свою сестру? Почему он на самом деле пришел в студию? Все рассудит полиграф – смотрите онлайн самый честный проект СТБ Детектор лжи сезон 12 выпуск 1.