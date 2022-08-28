Выпуск 1 | 28.08.2022 | Сезон 12

У програму Детектор брехні 12 сезон 1 випуск від 28.08.2022 звернувся 31-річний Олександр Внучко, який хоче врятувати племінницю від сестри, яка веде розгульний образ життя. Герой переживає, що Марина повторить долю їхньої матері-самогубці, а сам має багато глибоких образ на рідних. У студії Детектора брехні 2022 Олександрові довелося зізнатися у тому, що його власне життя та стосунки з донькою далеко не ідеальні. Чи має герой моральне право судити свою сестру? Чому він насправді прийшов у студію? Усе розсудить поліграф – дивіться онлайн найчесніший проєкт СТБ Детектор брехні сезон 12 випуск 1