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Детектор брехні

Video: Порятунок сестри від повторення долі матері. Детектор брехні випуск 1 від 28.08.2022

Детектор брехні від 22 дивитися онлайн Детектор брехні Порятунок сестри від повторення долі матері 2022 1 випуск від 28.08.2022 12 сезон сезон
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Порятунок сестри від повторення долі матері. Детектор брехні випуск 1 від 28.08.2022

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Выпуск 1 | 28.08.2022 | Сезон 12

У програму Детектор брехні 12 сезон 1 випуск від 28.08.2022 звернувся 31-річний Олександр Внучко, який хоче врятувати племінницю від сестри, яка веде розгульний образ життя. Герой переживає, що Марина повторить долю їхньої матері-самогубці, а сам має багато глибоких образ на рідних. У студії Детектора брехні 2022 Олександрові довелося зізнатися у тому, що його власне життя та стосунки з донькою далеко не ідеальні. Чи має герой моральне право судити свою сестру? Чому він насправді прийшов у студію? Усе розсудить поліграф – дивіться онлайн найчесніший проєкт СТБ Детектор брехні сезон 12 випуск 1

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