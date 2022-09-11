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Детектор брехні

Video: Проверка на верность перед венчанием. Детектор лжи выпуск 3 от 11.09.2022

Смотреть онлайн Детектор лжи 2022 проверка на верность перед венчанием 3 выпуск от 11.09.2022 12 сезон
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Выпуск 3 | 11.09.2022 | Сезон 12

В студию остросоциального проекта СТБ Детектор лжи сезон 12 выпуск 3 обратились Павел и Елена Дудки, чтобы спасти их брак. Елена устала от постоянных ревности и оскорблений мужа, поэтому сядет в кресло детектора лжи, чтобы доказать свою верность. Павел убежден в том, что у жены было много любовников, ведь она флиртует с молодыми мужчинами, хотя сам имеет репутацию ловеласа. На чьей стороне будет правда? И почему Дмитрий Карпачев настоял на том, чтобы сам Павел прошел проверку на полиграфе? Не пропустите самые интересные подробности – смотрите онлайн Детектор лжи 3 выпуск от 11.09.2022 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Детектор лжи. Выпуск 2 от 04.09.2022

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