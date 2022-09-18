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Video: Родная сестра не верит, что Регина пережила насилие. Детектор лжи выпуск 4 от 18.09.2022

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Выпуск 4 | 18.09.2022 | Сезон 12

Ничто не причиняет такую ​​боль, как неверие родных. Сможет ли полиграф развеять сомнения и восстановить доверие? Смотрите онлайн программу СТБ Детектор лжи сезон 12 выпуск 4.

Регина Челная родилась в многодетной семье, но чувствует себя одинокой из-за напряженных отношений с братьями и сестрами. Героиня проекта Детектор лжи 2022 решила пройти проверку полиграфом, чтобы доказать близким правдивость своих слов об ужасах детства. Почему Регина боится повторить судьбу матери? Правда ли, что женщина испытала сексуальное насилие от отчима? И какая настоящая причина появления героини в программе? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Детектор лжи 4 выпуск от 18.09.2022 на сайте СТБ!

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