Випуск 6 | 02.10.2022 | Сезон 12

Щира турбота чи страх померти на самоті – дивіться онлайн найчесніший проєкт СТБ Детектор брехні сезон 12 випуск 6. Тетяна Купчененко вірить, що може ощасливити обездолених дітей материнською любов’ю, але доросла прийомна донька звинувачує героїню проєкту Детектор брехні 2022 в жорстокості. Друзі Тетяни впевнені в її безвинності, проте соцслужби мають свою думку щодо цього. Хто ж, врешті-решт, говорить правду, а хто оббріхує? Чому Тетяну зневажає рідний син? Чи справді жінка хоче безкорисливо робити добро? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн гостросоціальний проєкт СТБ Детектор брехні 12 сезон 6 випуск від 02.10.2022 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 5 від 25.09.2022