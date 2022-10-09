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Детектор брехні

Video: Василь про зради, ревнощі й кохання. Детектор брехні випуск 7 від 09.10.2022

Детектор брехні від 22 дивитися онлайн Детектор брехні Василь про зради, ревнощі й кохання 2022 7 випуск від 09.10.2022 12 сезон сезон
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Выпуск 7 | 09.10.2022 | Сезон 12

Дивіться онлайн гостросоціальний проєкт СТБ Детектор брехні 12 сезон 7 випуск та дізнайтеся, чи можна вірити сльозам колишнього зрадника. У програму звернувся Василь Добровлянський, який хоче запевнити кохану Олену в тому, що він її не зраджує. Жінка постійно сумнівається в героєві програми Детектор брехні 2022, а також підозрює, що Василь насправді більше любить її гроші. Невже розповіді про щире кохання – це хитрий обман альфонса? Чи справді Василь зраджує свою жінку? І які скелети в шафі має сама Олена? Поліграф розвіє всі сумніви – дивіться онлайн проєкт Детектор брехні 12 сезон 7 випуск від 09.10.2022 на сайті СТБ.

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