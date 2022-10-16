Випуск 8 | 16.10.2022 | Сезон 12

Дивіться онлайн найчесніший проєкт СТБ Детектор брехні 12 сезон 8 випуск та дізнайтеся, чому жінкам важко вийти зі стосунків, у яких чоловік піднімає на них руку. Інна Васильєва погодилася пройти перевірку поліграфом, щоб налагодити стосунки з мамою Вірою. Матір не вірить, що донька остаточно залишить чоловіка-тирана. У проєкті Детектор брехні 2022 героїня розповість про найстрашніші моменти свого життя та спробує достукатися до рідних, які не вірять у її обіцянки. Чому Інна так довго жила в токсичному шлюбі? Навіщо жінка товаришувала зі злочинцями? І чи справді Інна підговорила друзів на реальний злочин? Усі подробиці у відео – дивіться онлайн Детектор брехні 12 сезон 8 випуск від 16.10.2022 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 7 від 09.10.2022