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Детектор брехні

Video: Інна про байдужість матері й насилля. Детектор брехні випуск 8 від 16.10.2022

Детектор брехні від 22 дивитися онлайн Детектор брехні Інна про байдужість матері й насилля 2022 8 випуск від 16.10.2022 12 сезон сезон
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Випуск 8 | 16.10.2022 | Сезон 12

Дивіться онлайн найчесніший проєкт СТБ Детектор брехні 12 сезон 8 випуск та дізнайтеся, чому жінкам важко вийти зі стосунків, у яких чоловік піднімає на них руку. Інна Васильєва погодилася пройти перевірку поліграфом, щоб налагодити стосунки з мамою Вірою. Матір не вірить, що донька остаточно залишить чоловіка-тирана. У проєкті Детектор брехні 2022 героїня розповість про найстрашніші моменти свого життя та спробує достукатися до рідних, які не вірять у її обіцянки. Чому Інна так довго жила в токсичному шлюбі? Навіщо жінка товаришувала зі злочинцями? І чи справді Інна підговорила друзів на реальний злочин? Усі подробиці у відео – дивіться онлайн Детектор брехні 12 сезон 8 випуск від 16.10.2022 на сайті СТБ.

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