Випуск 9 | 23.10.2022 | Сезон 12

Дивіться онлайн гостросоціальний проєкт Детектор брехні 12 сезон 9 випуск від 23.10.2022, щоб дізнатися, чи є шанс на щастя після довгих років брехні. Ганна Конецул погодилася на перевірку на чесність, бо мріє про взаємне кохання та родину. Єдиною перешкодою до здійснення мрії стало подвійне життя героїні проєкту Детектор брехні 2022, у якому вона вирішила зізнатися своїм близьким. Друзі й коханий Олег уперше дізнаються про таємниці Ганни, а дівчина чесно відповість на найбільш відверті запитання Дмитра Карпачова. Чим справді героїня заробляла на життя? Чому в її стосунках з Олегом вісім місяців не було інтиму? І чи залишаться близькі поруч із Ганною після відкриття всієї правди? Дивіться онлайн проєкт Детектор брехні 12 сезон 9 випуск від 23.10.2022 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 8 від 16.10.2022