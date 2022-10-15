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Детектор брехні

«Детектор брехні»-12 випуск 8: остаточно піти від чоловіка та тирана

15.10.2022

16 жовтня о 18:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 8-й випуск 12-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Що змушує жінку знову і знову повертатися у токсичні стосунки? Страх чи бажання за будь-яку ціну отримати кохання? Докладніше читайте в анонсі STB.UA.

Детектор брехні 12 сезон 8 випуск: анонс СТБ від 16.10.2022

Гостею 8 випуску стане Інна Васильєва. У крісло детектора брехні сіла для того, щоб довести матері, що остаточно пішла від чоловіка. Виявляється, Павло довгий час принижував і бив не лише Інну, а й її матір. Але та щоразу поверталася. Чи Павло справді такий монстр, яким його виставляють жінки? У який момент кохання перетворюється на жертву? І як вчасно розпізнати тирана?

«Хочу довести своїй мамі, що з моїм колишнім чоловіком ми разом не будемо. Чоловіка я не бачила довго, зараз не знаю де він. Але мені не вірять, бо я прощала його багато разів. І поверталася. Дуже багато разів, навіть не порахую скільки», — зізнається Інна.

Детектор брехні 12 сезон 8 випуск: анонс СТБ від 16.10.2022

У 8 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-12 ви дізнаєтесь:

  • Невже дівчина живе з тираном?
  • Чи могла Інна бути причетною до вбивства рідного батька?
  • Які страшні тортури переживала героїня у дитинстві? І чи могло це спричинити такі страшні психологічні травми?

Не пропустіть 8-й випуск програми «Детектор брехні» у неділю, 16 жовтня, о 18:40 на телеканалі СТБ.

Проєкт було знято до 24 лютого 2022 року.

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