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Детектор брехні

«Детектор брехні»-12 выпуск 8: окончательно уйти от мужа и тирана

15.10.2022

16 октября в 18:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 8 выпуск 12-го сезона психологического проекта «Детектор брехні». Что заставляет женщину вновь и вновь возвращаться в токсичные отношения? Страх или желание любой ценой заполучить любовь? Детальнее читайте в анонсе STB.UA.

Детектор лжи 12 сезон 8 выпуск: анонс СТБ от 16.10.2022

Гостей 8 выпуска станет Инна Васильева. В кресло детектора лжи села для того, чтобы доказать матери, что окончательно ушла от мужа. Оказывается, Павел долгое время унижал и бил не только Инну, но и ее мать. Но каждый раз возвращалась. Действительно ли Павел такой монстр, каким его выставляют женщины? В какой момент любовь превращается в жертву? И как вовремя распознать тирана? 

«Хочу доказать своей маме, что с моим бывшим мужем мы не будем вместе. Мужа я не видела долго время, сейчас не знаю где он. Но мне не верят, потому что я прощала его много раз. И возвращалась. Очень много раз, даже не сосчитаю, сколько», — признается Инна.   

Детектор лжи 12 сезон 8 выпуск: анонс СТБ от 16.10.2022

В 8 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-12 вы узнаете:

  • Неужели девушка живет с тираном?
  • Могла ли Инна быть причастной к убийству родного отца?
  • Какие страшные пытки переживала героиня в детстве? И могло ли это повлечь за собой такие страшные психологические травмы?

Не пропустите 8 выпуск программы «Детектор брехні» в воскресенье, 16 октября, в 18:40 на телеканале СТБ.

Проект был снят до 24 февраля 2022 года.

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