Детектор лжи 12 сезон 10 выпуск: анонс СТБ от 30.10.2022

«Детектор брехні»-12 выпуск 10: очистить свою репутацию от сплетен свекрови

30 октября в 18:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 10 выпуск 12-го сезона психологического проекта «Детектор брехні». На что толкают женщину подозрения и ревность? Неужели ради всех подробностей чужой личной жизни можно пожертвовать своими принципами? И что чувствует женщина, о которой сплетничает все село? Детальнее читайте в анонсе STB.UA.

Гостей 10 выпуска станет 21-летняя Любовь Иващенко. Девушка утверждает, что ее бывший муж Валерий распускает о ней грязные слухи. Более того, обвиняет ее в развратном образе жизни. Любе пришлось бежать от таких обвинений в соседнее село, где живут ее родители. Однако испорченная репутация догнала ее и там. Сейчас Любовь решительно настроена очистить свое имя и восстановить справедливость!

«Так вышло, что семейная жизнь у меня не сложилась. Я развелась с бывшим мужем. И как только мы разошлись, по селу начали распространяться ужасные слухи. Мол, я гулящая. Более того, моя свекровь разрушила не только наш брак», — признается Инна.

В 10 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-12 вы узнаете:

Неужели свекровь Любы распространяет неправдивые слухи?

Могла ли Любовь бросать в мужа отвертки за то, что тот постоянно смеялся над ее истериками?

Способен ли бывший муж Любы на измену? И поднимал ли он руку на девушку?

Почему Валерий никогда не признавался бывшей жене в любви?

Был ли у Любы роман с соседом?

И сможет ли она оправдать себя и очистить репутацию?

Не пропустите 10 выпуск программы «Детектор брехні» в воскресенье, 30 октября, в 18:40 на телеканале СТБ.

Проект был снят до 24 февраля 2022 года.