«Детектор брехні»-12: Чем шокирует 9 выпуск проекта?

23 октября в 18:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 9 выпуск 12 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Когда врать уже нет сил, а правда может разрушить теперешнюю жизнь — как поступить? С чего начать свое покаяние? Подробнее читайте в анонсе STB.UA.

На что надеется человек, который ведет двойную жизнь? Кто останется с ним рядом, когда тайну будет раскрыто? 27-летняя Анна Конецул пришла в студию проекта «Детектор брехні», чтобы расставить все точки над «і». Уже 7 лет она живет две параллельные жизни. Ее обессилили постоянные скрытности и тайны. Теперь она хочет покончить с прошлым, во всем признаться близким и начать новую историю. Чтобы ей поверили, Анна согласилась сесть в кресло и пройти детектор лжи.

Во 2 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-12 вы узнаете:

Знал ли мужчина Анны, чем она на самом деле занимается?

Насколько далеко могут заходить откровенные танцы женщины?

Что заставило Анну выбрать такой род деятельности?

К чему привело БДСМ женщину?

Неужели хозяин клуба стрелял по ней в лесу?

Смогут ли близкие принять такую правду?

Не пропустите 9 выпуск программы «Детектор брехні» в воскресенье, 23 октября, в 18:40 на телеканале СТБ.

Проект был отснят до 24 февраля 2022 года.

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