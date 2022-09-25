«Детектор брехні»-12 выпуск 5: выяснить отношения с мамами

25 сентября в 18:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 5-й выпуск 12-го сезона психологического проекта «Детектор брехні». Когда следует выбирать между матерью и родным ребенком? К чему может привести неверный выбор? Детальнее читайте в анонсе STB.UA.

Героиней 5 выпуска станет Юлия Жадько из Броваров. В кресло детектора лжи девушку привело отчаяние. Она не может забыть издевательства, которые пережила. Жизнь в приемной семье была страшной. И если она хочет покончить с прошлым, то должна откровенно рассказать о женщине, которая называет себя приемной матерью.

В 5 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-12 вы узнаете:

Неужели в детстве Юля ночевала на улице, ведь там чувствовала себя гораздо безопаснее, чем дома?

Почему приемная мама била ребенка ногами?

Неужели Юлия переносит свои психологические проблемы на своих детей?

И лишится ли гостя студии страшных воспоминаний из детства в приемной семье?

Не пропустите 5 выпуск программы «Детектор брехні» в воскресенье, 25 сентября, в 18:40 на телеканале СТБ.

Проект был снят до 24 февраля 2022 года.

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