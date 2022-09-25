«Детектор брехні»-12 випуск 5: з’ясувати стосунки з мамами

25 вересня о 18:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 5-й випуск 12 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Коли варто обирати між матір’ю і рідною дитиною? До чого може призвести неправильний вибір? Детальніше читайте в анонсі STB.UA.

Героїнею 5 випуску стане Юлія Жадько з Броварів. У крісло детектора брехні дівчину привів відчай. Вона не може забути знущання, які пережила. Життя в прийомній родині було страшенним. І якщо вона хоче покінчити з минулим, то має відверто розказати про жінку, яка називає себе прийомною матір’ю.

У 5 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-12 ви дізнаєтесь:

Невже у дитинстві Юля ночувала на вулиці, адже там почувала себе набагато небезпечніше, ніж удома?

Чому прийомна мама била дитину ногами?

Невже Юлія переносить свої психологічні проблеми на власних дітей?

І чи позбудеться страшенних спогадів з дитинства у прийомній родині?

Не пропустіть 5 випуск програми «Детектор брехні» у неділю, 25 вересня, о 18:40 на телеканалі СТБ.

Проєкт було знято до 24 лютого 2022 року.

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