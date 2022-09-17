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Детектор брехні

«Детектор брехні»-12 випуск 4: донести рідним правду про пережите насильство

17.09.2022

18 вересня о 18:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 4-й випуск 12 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Страшніше насилля, яке чиниться над дитиною, може бути тільки невіра в те, що жертва каже правду. Чи зможе поліграф допомогти повірити найріднішим людям? Детальніше читайте в анонсі STB.UA.

детектор

30-річна Регіна Челна росла у багатодітній родині. У проєкт вона прийшла, аби налагодити стосунки з братами та сестрами. Ті вважають, що жінка просто перейняла гріхи своєї мами. Героїня випуску наважилася донести рідним правду про насильство, яке їй довелося перенести в дитинстві. 

У 4 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-12 ви дізнаєтесь:

  • Невже через лінощі Регіна готова продавати своє тіло за гроші?
  • Чи боїться жінка стати наркоманкою, як її покійна мати?
  • Хто тримав дитину у вольєрі? Та за що вважали немовля дияволом?
  • Що саме під сексуальним насильством розуміє Регіна? І що робив з нею вітчим?
  • Невже сестра не сприймає слова Регіни за правду?

Детектор брехні 12 сезон 4 випуск: анонс СТБ від 18.09.2022

Не пропустіть 4 випуск програми «Детектор брехні» у неділю, 18 вересня, о 18:40 на телеканалі СТБ.

Проєкт було знято до 24 лютого 2022 року.

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