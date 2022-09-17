Детектор брехні 12 сезон 4 випуск: анонс СТБ від 18.09.2022

«Детектор брехні»-12 випуск 4: донести рідним правду про пережите насильство
18 вересня о 18:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 4-й випуск 12 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Страшніше насилля, яке чиниться над дитиною, може бути тільки невіра в те, що жертва каже правду. Чи зможе поліграф допомогти повірити найріднішим людям? Детальніше читайте в анонсі STB.UA.
30-річна Регіна Челна росла у багатодітній родині. У проєкт вона прийшла, аби налагодити стосунки з братами та сестрами. Ті вважають, що жінка просто перейняла гріхи своєї мами. Героїня випуску наважилася донести рідним правду про насильство, яке їй довелося перенести в дитинстві.
У 4 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-12 ви дізнаєтесь:
- Невже через лінощі Регіна готова продавати своє тіло за гроші?
- Чи боїться жінка стати наркоманкою, як її покійна мати?
- Хто тримав дитину у вольєрі? Та за що вважали немовля дияволом?
- Що саме під сексуальним насильством розуміє Регіна? І що робив з нею вітчим?
- Невже сестра не сприймає слова Регіни за правду?
Не пропустіть 4 випуск програми «Детектор брехні» у неділю, 18 вересня, о 18:40 на телеканалі СТБ.
Проєкт було знято до 24 лютого 2022 року.
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