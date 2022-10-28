Детектор брехні 12 сезон 10 випуск: анонс СТБ від 30.10.2022

«Детектор брехні»-12 випуск 10: очистити свою репутацію від пліток свекрухи

30 жовтня о 18:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 10-й випуск 12-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». На що штовхають жінку підозри та ревнощі? Невже заради всіх подробиць чужого особистого життя можна пожертвувати своїми принципами? І що відчуває жінка, про яку пліткує все село? Докладніше читайте в анонсі STB.UA.

Гостей 10 випуску стане 21-річна Любов Іващенко. Дівчина запевняє, що її колишній чоловік Валерій та його мама розпускають про неї брудні чутки. Крім того, звинувачують її в розпусті. Любі довелося тікати від таких звинувачень у сусіднє село, де мешкають її батьки. Проте зіпсована репутація наздогнала її і там. Зараз Любов рішуче налаштована очистити своє ім’я та відновити справедливість!

«Так вийшло, що сімейне життя у мене не склалося. Я розлучилася з колишнім чоловіком. І тільки-но ми розійшлися, по селу почали поширюватися жахливі чутки. Мовляв, я гуляюча. Ба більше, моя свекруха зруйнувала не лише наш шлюб», – зізнається Інна.

У 10 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-12 ви дізнаєтесь:

Невже свекруха Люби розповсюджує неправдиві чутки?

Чи могла Любов кидати у чоловіка викрутки за те, що той постійно сміявся з її істериків?

Чи здатний колишній чоловік Люби на зраду? І чи піднімав він руку на дівчину?

Чому Валерій ніколи не освідчувався колишній дружині у коханні?

Чи мала Люба роман із сусідом?

І чи зможе вона виправдати себе та очистити репутацію?

Не пропустіть 10 випуск програми «Детектор брехні» у неділю, 30 жовтня, о 18:40 на телеканалі СТБ.

Проект було знято до 24 лютого 2022 року.