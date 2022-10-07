Детектор брехні 12 сезон 7 випуск: анонс СТБ від 09.10.2022

«Детектор брехні»-12 випуск 7: клятва у вірності найближчим часом

9 жовтня о 18:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 7-й випуск 12-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Чи варто вірити сльозам колишнього зрадника? Якою буде правда, якщо совість нечиста у обох? Докладніше читайте в анонсі STB.UA.

Героєм 7 випуску стане Василь Доброволянський. Він хоче довести своїй дружині, що щиро кохає її та не зраджує. Можливо після участі у проєкті жінка заспокоїться і почне йому довіряти. Крім того, кохана захотіла особисто поставити кілька питань, що хвилюють її багато років. Чи сподобається їй те, що вона почує?

«Я прийшов довести дружині, що їй не зраджую… Ну, зараз», — скаже Василь.

У 7 випуску психологічного проекту «Детектор брехні»-12 ви дізнаєтесь:

Невже чоловік намагався викрити дружину у зраді, погрожуючи ножем невинній людині?

Скільки разів Василь зраджував своїй дружині?

Невже він не здатний встояти перед жіночою красою?

Яку ситуацію подружжя досі не може пробачити одне одному?

І чи правда те, що жінка також зраджує?

Не пропустіть 7 випуск програми «Детектор брехні» у неділю, 9 жовтня, о 18:40 на телеканалі СТБ.

Проект було знято до 24 лютого 2022 року.