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Детектор брехні

«Детектор брехні»-12: Чим шокує 9 випуск проєкту?

21.10.2022

23 жовтня о 18:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 9 випуск 12 сезону психологічного проекту «Детектор брехні». Коли брехати вже немає сил, а правда може зруйнувати теперішнє життя — як вчинити? З чого розпочати своє каяття? Докладніше читайте в анонсі STB.UA.

детектор

На що сподівається людина, яка веде подвійне життя? Хто залишиться з нею поруч, коли таємницю розкриють? 27-річна Ганна Конецул прийшла до студії проєкту «Детектор брехні», щоб розставити всі крапки над «і». Вже 7 років вона живе два паралельних життя. Її знесилили постійні прихованості та таємниці. Тепер вона хоче покінчити з минулим, у всьому зізнатися близьким і розпочати нову історію. Щоб їй повірили, Ганна погодилася сісти у крісло та пройти детектор брехні.

Детектор брехні 12 сезон 9 випуск: анонс СТБ від 23.10.2022

У 9 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-12 ви дізнаєтесь:

  • Чи знав чоловік Анни, чим вона насправді займається?
  • Наскільки далеко можуть заходити відверті танці жінки?
  • Що змусило Ганну обрати такий вид діяльності?
  • До чого призвело БДСМ жінку?
  • Чи зможуть близькі прийняти таку правду?

Детектор брехні 12 сезон 9 випуск: анонс СТБ від 23.10.2022

Не пропустіть 9 випуск програми «Детектор брехні» у неділю, 23 жовтня, о 18:40 на телеканалі СТБ.

Проєкт було знято до 24 лютого 2022 року.

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