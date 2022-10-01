Детектор брехні 12 сезон 6 випуск: анонс СТБ від 02.10.2022

«Детектор брехні»-12 випуск 6: залишитися гідною прийомною матір’ю

2 жовтня о 18:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 6-й випуск 12-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Чи справді любити прийомних дітей складніше, ніж рідних? Що потрібно робити, щоб називати себе гідною матір’ю? Докладніше читайте в анонсі STB.UA.

Героїнею 6 випуску стане Тетяна Купчиненко. Минулого тижня в кріслі детектора брехні сиділа її дочка Юлія. Вона висунула серйозні звинувачення у бік матері. Історії з дитинства шокували всю студію. Проте сама Тетяна спростувала всю інформацію. Версії матері та дочки кардинально відрізнялися. І щоб довести свою правду, мати вирішила також пройти поліграф.

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У 6 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-12 ви дізнаєтесь:

Невже жінка карала прийомних дітей за те, що вони не дотримувалися графіку робіт?

Наскільки різниться ставлення Тетяни до рідних та прийомних дітей?

Чому свого дорослого сина Таня досі не вважає самостійною особистістю?

Яку правду розповість мати, яка може виправдати її вчинки?

Та невже наприкінці випуску Тетяна буде позбавлена права виховувати дітей надалі?

Не пропустіть 6 випуск програми «Детектор брехні» у неділю, 2 жовтня, о 18:40 на телеканалі СТБ.

Проект було знято до 24 лютого 2022 року.