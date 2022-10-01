Детектор брехні 12 сезон 6 випуск: анонс СТБ від 02.10.2022

«Детектор брехні»-12 випуск 6: залишитися гідною прийомною матір’ю
2 жовтня о 18:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 6-й випуск 12-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Чи справді любити прийомних дітей складніше, ніж рідних? Що потрібно робити, щоб називати себе гідною матір’ю? Докладніше читайте в анонсі STB.UA.
Героїнею 6 випуску стане Тетяна Купчиненко. Минулого тижня в кріслі детектора брехні сиділа її дочка Юлія. Вона висунула серйозні звинувачення у бік матері. Історії з дитинства шокували всю студію. Проте сама Тетяна спростувала всю інформацію. Версії матері та дочки кардинально відрізнялися. І щоб довести свою правду, мати вирішила також пройти поліграф.
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У 6 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-12 ви дізнаєтесь:
- Невже жінка карала прийомних дітей за те, що вони не дотримувалися графіку робіт?
- Наскільки різниться ставлення Тетяни до рідних та прийомних дітей?
- Чому свого дорослого сина Таня досі не вважає самостійною особистістю?
- Яку правду розповість мати, яка може виправдати її вчинки?
- Та невже наприкінці випуску Тетяна буде позбавлена права виховувати дітей надалі?
Не пропустіть 6 випуск програми «Детектор брехні» у неділю, 2 жовтня, о 18:40 на телеканалі СТБ.
Проект було знято до 24 лютого 2022 року.