Проєкти
Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Серіали
Серіали
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
Всі проєкти
ru
Детектор брехні

«Детектор брехні»-12 випуск 6: залишитися гідною прийомною матір’ю

01.10.2022

2 жовтня о 18:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 6-й випуск 12-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Чи справді любити прийомних дітей складніше, ніж рідних? Що потрібно робити, щоб називати себе гідною матір’ю? Докладніше читайте в анонсі STB.UA.

детектор

Героїнею 6 випуску стане Тетяна Купчиненко. Минулого тижня в кріслі детектора брехні сиділа її дочка Юлія. Вона висунула серйозні звинувачення у бік матері. Історії з дитинства шокували всю студію. Проте сама Тетяна спростувала всю інформацію. Версії матері та дочки кардинально відрізнялися. І щоб довести свою правду, мати вирішила також пройти поліграф.

Більше на тему: Комаровський розповів, як уберегти своє здоров’я у випадку аварії на АЕС

У 6 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-12 ви дізнаєтесь:

  • Невже жінка карала прийомних дітей за те, що вони не дотримувалися графіку робіт?
  • Наскільки різниться ставлення Тетяни до рідних та прийомних дітей?
  • Чому свого дорослого сина Таня досі не вважає самостійною особистістю?
  • Яку правду розповість мати, яка може виправдати її вчинки?
  • Та невже наприкінці випуску Тетяна буде позбавлена права виховувати дітей надалі?

Детектор брехні 12 сезон 6 випуск: анонс СТБ від 02.10.2022

Не пропустіть 6 випуск програми «Детектор брехні» у неділю, 2 жовтня, о 18:40 на телеканалі СТБ.

Проект було знято до 24 лютого 2022 року.

Читайте також
Детектор брехні 12 сезон 6 випуск: анонс СТБ від 02.10.2022
Детектор брехні

Юлія ненавидить прийомну матір. Детектор брехні випуск 5 від 25.09.2022

 детектор
Детектор брехні

«Детектор брехні»-12 випуск 5: з’ясувати стосунки з мамами

 Детектор брехні 12 сезон 6 випуск: анонс СТБ від 02.10.2022
Детектор брехні

Рідна сестра не вірить, що Регіна пережила насильство. Детектор брехні випуск 4 від 18.09.2022

 Детектор брехні 12 сезон 6 випуск: анонс СТБ від 02.10.2022
Детектор брехні

«Детектор брехні»-12 випуск 4: донести рідним правду про пережите насильство

 Детектор брехні 12 сезон 6 випуск: анонс СТБ від 02.10.2022
Детектор брехні

Перевірка на вірність перед вінчанням. Детектор брехні випуск 3 від 11.09.2022

 Детектор брехні 12 сезон 6 випуск: анонс СТБ від 02.10.2022
Детектор брехні

«Детектор брехні»-12 випуск 3: дитячі травми та примирення з матір’ю
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ