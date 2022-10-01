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Детектор брехні

«Детектор брехні»-12 выпуск 6: остаться достойной приемной матерью

01.10.2022

2 октября в 18:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 6 выпуск 12-го сезона психологического проекта «Детектор брехні». Действительно ли любить приемных детей сложнее, чем родных? Что нужно делать, чтобы называть себя достойной матерью? Детальнее читайте в анонсе STB.UA.

детектор

Героиней 6 выпуска станет Татьяна Купчиненко. На прошлой неделе в кресле детектора лжи сидела ее приемная дочь Юлия. Она выдвинула серьезные обвинения в сторону матери. Истории из детства повергли в шок всю студию. Однако сама Татьяна опровергла всю информацию. Версии матери и дочери кардинально отличались. И чтобы доказать свою правду, мама решилась также пройти полиграф.

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В 6 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-12 вы узнаете:

  • Неужели женщина наказывала приемных детей за то, что они не соблюдали график работ?
  • Насколько разнится отношение Татьяны к родным и приемным детям?
  • Почему своего взрослого сына Таня до сих пор не считает самостоятельной личностью?
  • Какую правду расскажет мать, которая сможет оправдать ее поступки?
  • Неужели в конце выпуска Татьяна будет лишена права воспитывать детей в дальнейшем?

Детектор лжи 12 сезон 6 выпуск: анонс СТБ от 02.10.2022

Не пропустите 6 выпуск программы «Детектор брехні» в воскресенье, 2 октября, в 18:40 на телеканале СТБ.

Проект был снят до 24 февраля 2022 года.

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