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Детектор брехні

«Детектор брехні»-12 выпуск 4: донести родным правду о пережитом насилии

17.09.2022

18 сентября в 18:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 4-й выпуск 12 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Страшнее насилия, совершенного над ребенком, может быть только неверие в то, что жертва говорит правду. Сможет ли полиграф помочь поверить родным людям? Детальнее читайте в анонсе STB.UA.

детектор

30-летняя Регина Челна росла в многодетной семье. В проект она пришла, чтобы наладить отношения с братьями и сестрами. Те полагают, что женщина просто переняла грехи своей мамы. Героиня выпуска решилась донести родным правду о насилии, которое ей пришлось перенести в детстве.

В 4 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-12 вы узнаете:

  • Неужели из-за лени Регина готова продавать свое тело за деньги?
  • Боится ли женщина стать наркоманкой, как ее покойная мать?
  • Кто держал ребенка в вольере? И за что считали младенца дьяволом?
  • Что именно под сексуальным насилием понимает Регина? И что делал с ней отчим?
  • Неужели сестра не принимает слова Регины за правду?

Детектор лжи 12 сезон 4 выпуск: анонс СТБ от 18.09.2022

Не пропустите 4 выпуск программы «Детектор брехні» в воскресенье, 18 сентября, в 18:40 на телеканале СТБ.

Проект был отснят до 24 февраля 2022 года.

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