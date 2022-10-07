Детектор лжи 12 сезон 7 выпуск: анонс СТБ от 09.10.2022

«Детектор брехні»-12 выпуск 7: клятва в верности на ближайшее время

9 октября в 18:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 7 выпуск 12-го сезона психологического проекта «Детектор брехні». Стоит ли верить слезам бывшего предателя? Какой будет правда, если совесть нечиста у двоих? Детальнее читайте в анонсе STB.UA.

Героем 7 выпуска станет Василий Доброволянски. Он хочет доказать своей жене, что искренне любит ее и не изменяет. Возможно после участия в проекте, женщина успокоится и начнет ему доверять. Кроме того, возлюбленная захотела лично задать несколько вопросов, которые волнуют ее много лет. Понравится ли ей то, что она услышит?

«Я пришел доказать супруге, что ей не изменяю… Ну, на данный момент», — скажет Василий.

В 7 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-12 вы узнаете:

Неужели мужчина пытался уличить жену в измене, угрожая ножом невиновному человеку?

Сколько раз Василий изменял своей супруге?

Неужели он не способен устоять перед женской красотой?

Какую ситуация супруги до сих пор не могут простить друг другу?

И правда ли то, что жена также изменяет Василию?

Не пропустите 7 выпуск программы «Детектор брехні» в воскресенье, 9 октября, в 18:40 на телеканале СТБ.

Проект был снят до 24 февраля 2022 года.