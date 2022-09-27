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Комаровский рассказал, как уберечь свое здоровье в случае аварии на АЭС

27.09.2022

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал о том, как уберечь себя в случае аварии на АЭС. Доктор разъяснил, что радиация сначала поражает щитовидную железу, и для того чтобы уберечь себя, нужно принять дозу йода. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

Комаровский рассказал, как уберечь свое здоровье в случае аварии на АЭС

Доктор Евгений Комаровский предлагает два варианта: принять либо препарат йодида калия (который совсем непросто найти в аптеках), либо же раствор 5% йода. Комаровский называет такие дозировки:

Таблетки калия йодида (1 т = 250 мг):

  • Взрослые и дети старше 2 лет ― 125 мг = ½ таб.
  • Дети до 2 лет ― 40 мг = 1/6 таб.

Раствор 5% йода:

  • Взрослые и дети старше 14 лет ― 40 капель внутрь (накапать в теплое молоко либо воду).
  • Дети 5–14 лет ― 20 капель внутрь.
  • Дети 2–5 лет ― 20 капель на кожу.
  • Дети младше 2 лет ― 10 капель на кожу.

 

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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)


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