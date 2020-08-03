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Тетяна Висоцька розповіла про неймовірну історію учасниці «Від пацанки до панянки» в новому сезоні «Таємниці ДНК»

03.08.2020

Відомо, що програма «Таємниці ДНК» відновлює зйомки на чолі з ведучою Тетяною Висоцькою. Вже цієї осені вона розповість нові неймовірні історії героїв, які знайдуть свої відповіді. Тетяна Висоцька розкрила карти однієї з історій, яка незабаром буде на ваших телеекранах. Подробиці – далі в матеріалі. 

На своїй сторінці в Instagram Тетяна Висоцька опублікувала світлину зі зйомок другого сезону програми «Таємниці ДНК». Вже восени на телеканалі СТБ вийдуть нові випуски, за підсумком яких ведуча відкриє конверти з генетичними тестами героїв.

«“Строга женщіна” в русі. Це я сьогодні щось пояснюю і доводжу — записали просто неймовірну історію в “Таємниці ДНК”! Колишня учасниця проєкту Нового каналу “Від пацанки до панянки” шукала рідню. Спойлерів не буде, але все було дуже зворушливо і зі сльозами! Скоро в ефірі, не пропустіть анонсів початку сезону на СТБ!»

Більше на тему: Тетяна Висоцька: Я дуже полюбила проєкт «Таємниці ДНК»

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