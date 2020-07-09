Тетяна Висоцька: Я дуже полюбила проєкт «Таємниці ДНК»

Ведуча програми «Вікна-новини», а також проєкту «Таємниці ДНК» на СТБ Тетяна Висоцька розповіла про зміни її роботи в умовах карантину. Детальніше — дізнайтеся в матеріалі.

Восени 2019 року Тетяна Висоцька стала ведучою ток-шоу «Таємниці ДНК». Проєкт дуже полюбився ведучій, і вона розповіла, чи плануються нові випуски на телеканалі СТБ.

«Я дуже полюбила цей проєкт. Він особливий, якісний і цікавий. Зараз продакшн починає виходити з карантину. Сподіваюся, скоро продовжимо перервані карантином зйомки, і вже восени вийдуть нові випуски. Виділити якусь історію складно, в кожній — свій вау-фактор, мораль, істина і біль. Адже цей проєкт набагато глибше, ніж здається на перший погляд», — каже Тетяна Висоцька.

Більше на тему: Тетяна Висоцька розповіла про своє місце сили

Планується продовження другого сезону ток-шоу, до якого команда вже активно готується.

«Поки що плануємо продовжити другий сезон, до наступного ще треба дожити (посміхається). Там он, кажуть, якийсь астероїд у небезпечній близькості до Землі літав, хто знає, що буде завтра?», — жартує ведуча.

Також Тетяна зізналася, що карантин проходить досить активно. Роботи додалося, а ізоляція подарувала нові можливості.

«Ну, мій робочий тиждень у “Вікнах” не змінився, навіть роботи додалося, бо о 17.30 у нас тепер ефір 45 хвилин замість 30-ти. А у вихідний тиждень — у мене такий графік — я прекрасно почуваюся! Вишила ось вишиванку, пишу вірші, прочитала величезну ― на 820 сторінок ― “Амадоку” С. Андрухович, крутили з дітьми двічі суші, навчилася робити рамен у різних варіаціях, були лазанья, пиріжки та домашній хліб. Іще й не треба вставати о 7 ранку і збирати молодшу в школу! Це ж чудово (усміхається)», — підсумувала Тетяна Висоцька.

Повне інтерв’ю читайте на сайті Арт-мозаїка.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ