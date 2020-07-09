Татьяна Высоцкая: Я очень полюбила проект «Таємниці ДНК»

Ведущая программы «Вікна-новини», а также проекта «Таємниці ДНК» на СТБ Татьяна Высоцкая рассказала об изменениях ее работы в условиях карантина. Подробнее — узнайте в материале.

Осенью 2019 года Татьяна Высоцкая стала ведущей ток-шоу «Таємниці ДНК». Проект очень полюбился ведущей, и она рассказала, планируются ли новые выпуски на телеканале СТБ.

«Я очень полюбила этот проект. Он особенный, качественный и интересный. Сейчас продакшн начинает выходить из карантина. Надеюсь, скоро продолжим прерванные карантином сьемки, и уже осенью выйдут новые выпуски. Выделить какую-то историю сложно, в каждой – свой вау-фактор, мораль, истина и боль. Ведь этот проект намного глубже, чем кажется на первый взгляд», — говорит Татьяна Высоцкая.

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Планируется продолжение второго сезона ток-шоу, к которому команда уже активно готовится.

«Пока планируем продолжить второй сезон, до следующего еще надо дожить (улыбается). Там вон, говорят, какой-то астероид в опасной близости к Земле летал, кто знает, что будет завтра?», — шутит ведущая.

Также Татьяна призналась, что карантин проходит довольно активно. Работы добавилось, а изоляция подарила новые возможности.

«Ну, моя рабочая неделя в “Вікнах” не изменилась, даже работы прибавилось, потому что в 17.30 у нас теперь эфир 45 минут вместо 30-ти. А в выходную неделю – у меня такой график – я прекрасно себя чувствую! Вышила вот вышиванку, пишу стихи, прочла огромную ― в 820 страниц ― “Амадоку” С. Андрухович, крутили с детьми дважды суши, научилась делать рамен в разных вариациях, были лазанья, пирожки и домашний хлеб (улыбается). И еще не надо вставать в 7 утра собирать младшую в школу! Это же чудесно (улыбается)», — заключила Татьяна Высоцкая.

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