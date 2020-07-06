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Татьяна Высоцкая рассказала о своем месте силы

06.07.2020

Ведущая проекта «Таємниці ДНК» и программы «Вікна-новини» Татьяна Высоцкая проводит лето в кругу родных. На своей странице в Instagram она рассказала, что на самом деле вдохновляет ее, а также где ее место силы. Больше — в материале.

Свое свободное время Татьяна Высоцкая посвящает семье. Свою страницу в Instagram ведущая дополнила дачной хроникой и призналась, что у родителей находится ее место силы.

«Когда ты хочешь сфотографировать любимый чай с мяты, лимонника, листьев клубники и малины, но что-то пошло не так. Когда делаешь семейное фото, следишь, чтобы все улыбались и не закрывали глаза, и от сосредоточения вырастают рога. Когда самый красивый цветок в мире не успел с тобой попрощаться и зацвести. Поэтому я сама с ним попрощалась… уже до следующего года. Всегда еду с родительской дачи с грустью и благодарностью», — написала Татьяна.

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