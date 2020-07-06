Тетяна Висоцька розповіла про своє місце сили

Ведуча проєкту «Таємниці ДНК» та програми «Вікна-новини» Тетяна Висоцька проводить літо в колі найрідніших. На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що насправді надихає її, а також де її місце сили. Більше — в матеріалі.

Свій вільний час Тетяна Висоцька присвячує родині. Свою сторінку в Instagram ведуча доповнила дачною хронікою і зізналася, що її місце сили ― у батьків на дачі.

«Коли ти хочеш сфотографувати найулюбленіший чай із м’яти, лимонника, з листя полуниці і малини, але щось пішло не так. Коли робиш родинне фото, стежиш, щоб усі усміхалися і не заплющували очі, і від зосередження виростають роги. Коли найкрасивіша квітка у світі не встигла з тобою попрощатися і заквітнути. Тож я сама з нею попрощалася… уже до наступного року. Завжди їду з батьківської дачі із сумом і вдячністю», — написала Тетяна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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