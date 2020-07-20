Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Стартували зйомки нового сезону проєкту «Один за всіх»

20.07.2020

Проєкт, який висвітлює найрезонансніші теми і відновлює справедливість, — повертається до зйомок. Ведучий Михайло Присяжнюк опублікував знімок з тарілкою, яка знаменує початок знімання нового сезону. Більше — в матеріалі.

Уже восени глядачі телеканалу СТБ побачать нові випуски проєкту «Один за всіх». Команда візьметься за історії, які розбурхують кров і свідомість багатьох людей. І все для того, щоб відновити справедливість. Ведучий Михайло Присяжнюк поділився фото з тарілкою і повідомив про старт знімання.

«Один За Всіх повертається! Попереду багато нерозв’язних завдань і найнеймовірніших рішень! Разом ми все і всіх переможемо, тому що разом ми сила», — написав ведучий на своїй інстаграм-сторінці.

Більше на тему: Досягнення команди «Один за всіх» за 2019 рік

Не пропустіть новий сезон «Один за всіх» уже восени на телеканалі СТБ!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить