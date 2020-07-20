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Стартовали съемки нового сезона проекта «Один за всіх»

20.07.2020

Проект, который освещает самые резонансные темы и восстанавливает справедливость, — возвращается к съемкам. Ведущий Михаил Присяжнюк опубликовал снимок с тарелкой, которая знаменует начало съемок нового сезона. Больше — в материале.

Уже осенью зрители телеканала СТБ увидят новые выпуски проекта «Один за всіх». Команда возьмется за истории, которые будоражат кровь и сознание многих людей. И все для того, чтобы восстановить справедливость. Ведущий Михаил Присяжнюк поделился фото с тарелкой и сообщил о старте съемок.   

«Один За Всех возвращается! Впереди много нерешаемых задач и самых невероятных решений! Вместе мы всё и всех победим, потому что вместе мы сила», — написал ведущий на своей инстаграм-страничке.

Больше по теме: Достижения команды «Один за всіх» за 2019 год

Не пропустите новый сезон «Один за всіх» уже осенью на телеканале СТБ!

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