Проект «Один за всіх» затрагивает такие темы, за которые боятся браться новостные передачи и программы расследований. Порой на некоторые резонансные случаи не обращает внимание ни полиция, ни прокуратура. От сезона к сезону команда проекта продолжает борьбу в поиске справедливости, и прошедший год не стал исключением. Редакция сайта STB.UA подготовила для вас подборку достижений команды уникального проекта «Один за всіх» за весь 2019 год! Подробности читайте в материале!

В 2019 году команда «Один за всіх» распутывала шокирующие истории, которые никого не оставляют равнодушным. В каждом выпуске она не просто рассказывал о проблемах, а отчаянно искала способы их решения, доводя начатое дело до конца.

Благодаря одному из расследований команды в 8 выпуске «Один за всіх»-11 пожизненно посадили павлоградского школьника-потрошителя. В 2018 году о жестоком нападении одиннадцатиклассника Валентина Земцова на соседскую семью говорила вся Украина. После выхода расследования в эфир дело получило чрезвычайный резонанс.

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В результате в 2019 году павлоградский убийца приговором суда в Днепре был заключен пожизненно. Суд признал действия осужденного умышленными и осознанными, несмотря на то, что школьник-потрошитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одной победой команды проекта стало наказание для убийц 17-летней Елены Жураховской. Зверское избиение случилось в городе Малин Житомирской области еще в 2017 году. Несовершеннолетнюю девушку в течение двух часов жестоко пытали и без сознания оставили умирать на помойке. Полуживой она пролежала на свалке восемь часов, а в больницу попала с переохлаждением и впала в кому. Знакомые избили девушку якобы из-за долга в 500 гривен. Через 7 дней после избиения Елена умерла, не приходя в сознание.

В 2019 году судом в Житомирской области были осуждены пятеро людей, которые ровно два года назад жестоко избили и оставили умирать на улице 17-летнюю девушку. Мужчину и трех женщин признали виновными в совершении преступления и вынесли приговор — лишение свободы сроком на 10 лет мужчине и 8 лет женщинам. Еще одного фигуранта дела, который не оказал помощи и бросил Елену умирать на улице, приговорили к трем годам лишения свободы.

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Новость о маленьких маугли из Запорожья, которых родители бросили в лагере бездомных, шокировала всю Украину. На пляже под открытым небом были найдены два маленьких братика, Андрей и Максим. Родители оставили их в лагере бездомных, которые ухаживали за ними не менее 5 дней. Мальчики жили среди кучи хлама, грязных одеял и гнилых досок. Они были истощены и напуганы. Кто знает, какая судьба ждала братьев, если бы их не заметила случайная прохожая, которая сразу вызвала полицию.

Во 2 выпуске 14 сезона команда «Один за всіх» провела собственное оперативное расследование этого резонансного дела. В финале ведущий Михаил Присяжнюк пообещал горе-родителям, что сделает все возможное, чтобы дети были как можно дальше от них. Спустя время пресс-служба Орджоникидзевского райсуда сообщила о своем решении. Суд вынес приговор о лишении родительских прав. Женщина обязана выплачивать алименты на сумму ½ части всех совокупных доходов до совершеннолетия каждого мальчика, а Андрюше и Максиму будут искать новых любящих родителей.

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Среди расследований трагедий, правонарушений и наказаний виновных было место для историй с невероятно счастливым финалом. Так, в 11 выпуске 14 сезона команде «Один за всіх» удалось, казалось, невозможное — осуществить мечту Людмилы найти биологических родителей. Команде пришлось нелегко, ведь из сведений была только фамилия и имя отца, но его нашли!

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За 2019 год было рассказано 25 уникальных историй о восстановлении справедливости и спасении бесценной человеческой жизни!

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