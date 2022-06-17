19 июня в Украине отмечают Международный день отца. Ведущие СТБ вспомнили самые теплые моменты о своих отцах. Ведущий проекта «Один за всіх» на СТБ Сергей Костыра рассказала о том, чему ее научил папа и как приучал к ответственности. Подробности ― в материале СТБ.

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Самый важный урок, который я получил от отца ― это быть человеком. Не сторониться людей, любить их. Папа за всю мою жизнь никогда не повышал голос, не употреблял ненормативную лексику. Он самый лучший в мире человек и авторитет для меня.

Я буду помнить до конца своих дней, как мой папа 26 апреля уехал спасать людей после аварии на ЧАЭС. 29 или 30 апреля он вернулся оттуда живым, сразу приказал маме сжечь всю одежду, потому что радиация была слишком опасна. Через некоторое время он попал в больницу. Не забуду никогда в те дни, потому что я так сильно боялся потерять отца.

Я горжусь своим отцом, потому что он идеальный человек: добрый, смелый, человечный. Он всегда знает, что следует делать и как правильно. Он всегда подскажет, но никогда не будет навязывать свое мнение. Прошла юность, у меня уже своя взрослая жизнь, но папа всегда остается прав.

Потерять близких для меня ― самый большой страх. Поэтому я не перестану благодарить папу за то, что он жив. И что благодаря ему я стал тем, кем являюсь сегодня.

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