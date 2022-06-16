В Украине 19 июня отмечают Международный день отца. Ведущая проекта «Все буде добре. Надійні поради», «Неймовірна правда про українців», «Щасливі за сім днів» Надежда Матвеева рассказала о своем отце, каким она его помнит с детства, и эмоции, с ним связанные. Подробности ― в материале СТБ.

Больше по теме: День отца в Украине 2022: когда отмечают и каковы традиции праздника

Пока есть возможность, общайтесь с отцом. Если есть возможность, учитесь у него. И обязательно благодарите, потому что это греет душу и вдохновляет.

Я благодарна папе за то, что, несмотря на свои проблемы и непонимание с мамой, он как мог любил меня. И всегда был уверен, что у меня получится совершить любое дело, если я действительно захочу. Благодарна за его любовь и веру в меня.

Часто вспоминаю нашу с папой рыбалку ― мне было 11 лет. Время, которое мы провели вместе, объединенное общим делом. Тогда я чувствовала, как папа любит меня и заботится о безопасности. Я старалась сделать все безупречно, чтобы обрадовать его, чтобы он мной гордился. Жарить пойманную вместе рыбу ― это одно удовольствие! Эти счастливые моменты научили меня самому важному в отношениях: вниманию, доверию, заботе. Это должно быть взаимным.

Каждому папе, который сейчас в рядах наших защитников, — искренняя благодарность и пожелание скорейшей победы, возвращение к семье, к детям. Берегите себя, пожалуйста!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.