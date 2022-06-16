В Україні 19 червня святкують Міжнародний день батька. Ведуча проєктів «Все буде добре. Надійні поради», «Неймовірна правда про українців», «Щасливі за сім днів» Надія Матвєєва розповіла про свого батька, яким вона його пам’ятає з дитинства, та емоції, з ним пов’язані. Подробиці ― в матеріалі СТБ.

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Поки є можливість, спілкуйтеся з батьком. Якщо є нагода, вчіться у нього. І обов’язково дякуйте, бо це гріє душу та надихає.

Я вдячна татові, що, попри свої проблеми та непорозуміння з мамою, він як міг любив мене. І завжди був впевнений, що в мене вийде зробити будь-яку справу, якщо я дійсно захочу. Вдячна за його любов і віру в мене.

Часто згадую наше з татом рибальство, мені було 11 років. Години, які ми провели разом, об’єднані спільною справою. Тоді я відчувала, як тато любить мене та дбає про мою безпеку. Я намагалася зробити все бездоганно, щоб порадувати його, щоб він мною пишався. Смажити спійману разом рибу ― одне це задоволення! Ці щасливі моменти навчили мене найважливішому у стосунках: увазі, довірі, турботі. Це має бути взаємним.

Кожному татові, який зараз у лавах наших захисників, — щира подяка і побажання скорішої перемоги, повернення до родини, до дітей. Бережіть себе, будь ласка!

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