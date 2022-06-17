Міжнародний день Батька в Україні святкують в 2022 році в Україні 19 червня. Експертка програми «Допомога психолога» на СТБ Світлана Арефнія , розповіла про те, чого її навчив тато, найтепліші спогади з дитинства та чим він її надихає. Подробиці ― в матеріалі СТБ.

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Мій тато, Потапов В’ячеслав Юрійович, багато в чому для мене приклад. З дитинства він вчив мене ніколи не опускати руки і все доводити до кінця, не боятись темряви, бути сміливою, багато читати ― давав завдання кожного дня – знаходити в 10 томах енциклопедії різні відповіді на його запитання. Він прагнув, щоб я була розвиненою в багатьох галузях, і сьогодні, завдяки татові, я справді багато чого знаю і вмію. Граю на фортепіано і гітарі, співаю, володію іноземними мовами, пишу книжки, складаю вірші, вмію робити красиві стрижки, майстер спорту з підводної стрільби, суддя з підводного спорту, дайвер та багато іншого. Але головний його урок, з яким я йду по життю ― бути чесною і завжди залишатись щирою людиною.

З дитинства пам’ятаю, як ми часто відпочивали на річці і ходили ловити рибу. Як я в 5 років спіймала свою першу щуку за хвіст, і тато допоміг мені її витягнути! Це було круто! Тато привчив мене до риболовлі, яку я теперь просто обожнюю.

Він майстер спорту з шахів, грає на гітарі і знає тисячу анекдотів. Він завжди був справедливим та веселим, розумним і завжди мене захищав. Він долав проблеми з гордістю, говорячи завжди: «Прорвемось!» І ніколи не здавався.

Минулого року в нього стався інсульт. І це вплинуло на його емоційний та поведінковий стан. Але, я вірю, що і цього разу, він «прорветься» і до кінця подолає хворобу, згадуючи всі анекдоти і назву самої великої квітки у світі, про яку він завжди мене питав (Рафлезія Арнольда).

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Я вдячна своєму татові за його любов та підтримку, за захист та надійний тил, яким він був для мене в дитинстві. За прекрасне виховання, інтелігентність та приклад довготривалих стосунків і вічного кохання. Адже мої батьки разом вже 46 років! Дякую, що навчив бути сильною та терплячою, сміливою та життєлюбною, цінувати сім’ю, не боятись труднощів і постійно розвиватись. А ще він все життя називає мене Мишеням, навіть зараз. І це дуже зворушливо.

Нам, дітям, так важливо мати можливість побути маленькими, хоча б іноді. Відчути батьківське тепло і захист, безпеку та опору. Я заміжня 26 років. Мій чоловік вже батько моїх дітей. І я завжди помічаю в ньому схожі риси з тобою, тату. Стабільність та надійність, довіру та взаємоповагу ― все це надає мені внутрішнього спокою.

Зараз багато чоловіків, братів, татусів захищають нашу землю, країну, свої сім’ї, літніх батьків, дітей та жінок, коханих. Ми так рідко висловлюємо свої почуття через брак часу, зайнятість або через лінь. Але зараз, під час війни, в розлуці, ми стали цінувати вас, наші чоловіки, татусі!

Давайте, любі, використовувати кожну хвилину та можливість для того, щоб говорити про свою любов та вдячність, обіймати та цілувати, частіше згадувати приємні часи і наповнювати своє життя новими спільними подіями.

Пишаюсь тобою, тато, і дякую за все! З любов’ю, Мишеня, доця, психологиня Арефнія Світлана.

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