Международный день отца в Украине празднуют в 2022 году в Украине 19 июня. Экспертка программы «Допомога психолога» на СТБ Светлана Арефния рассказала о том, чему ее научил папа, самые теплые воспоминания с детства и чем он ее вдохновляет. Подробности ― в материале СТБ.

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Мой папа, Потапов Вячеслав Юрьевич, во многом для меня пример. С детства он учил меня никогда не опускать руки и все доводить до конца, не бояться темноты, быть смелой, много читать ― давал задание каждый день ― находить в 10 томах энциклопедии разные ответы на его вопросы. Он стремился, чтобы я была развита во многих отраслях, и сегодня, благодаря папе, я действительно многое знаю и умею. Играю на фортепиано и гитаре, пою, владею иностранными языками, пишу книги, сочиняю стихи, умею делать красивые стрижки, мастер спорта по подводной стрельбе, судья по подводному спорту, дайвер и многое другое. Но главный его урок, с которым я иду по жизни ― быть честной и всегда оставаться искренним человеком.

С детства помню, как мы часто отдыхали на реке и ходили ловить рыбу. Как я в 5 лет поймала свою первую щуку за хвост, и папа помог мне ее вытащить! Это было круто! Папа приучил меня к рыбалке, которую я теперь просто обожаю.

Он мастер спорта по шахматам, играет на гитаре и знает тысячу анекдотов. Он всегда был справедливым и веселым, умным и всегда защищал меня. Он преодолевал проблемы с гордостью, говоря всегда: «Прорвемся!» И никогда не сдавался.

В прошлом году у него случился инсульт. И это повлияло на его эмоциональное и поведенческое состояние. Но, я верю, что и в этот раз, он «прорвется» и до конца преодолеет болезнь, вспоминая все анекдоты и название самого большого цветка в мире, о котором он всегда меня спрашивал (Рафлезия Арнольда).

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Я благодарна своему папе за его любовь и поддержку, за защиту и надежный тыл, которым он был для меня в детстве. За прекрасное воспитание, интеллигентность и пример долгосрочных отношений и вечной любви. Мои родители вместе уже 46 лет! Спасибо, что научил быть сильной и терпеливой, смелой и жизнелюбивой, ценить семью, не бояться трудностей и постоянно развиваться. А еще он всю жизнь называет меня Мышонком, даже сейчас. И это очень трогательно.

Нам, детям, так важно иметь возможность быть маленькими, хотя бы иногда. Ощутить родительское тепло и защиту, безопасность и сопротивление. Я замужем 26 лет. Мой муж уже отец моих детей. И я всегда замечаю в нем схожие черты с тобой, папа. Стабильность и надежность, доверие и взаимоуважение ― все это придает мне внутреннее спокойствие.

Сейчас многие мужчины, братья, папы защищают нашу землю, страну, свои семьи, пожилых родителей, детей и женщин, любимых. Мы так редко высказываем свои чувства из-за нехватки времени, занятости или из-за лени. Но сейчас, во время войны, в разлуке мы стали ценить вас, наши мужчины, папы!

Давайте, милые, использовать каждую минуту и ​​возможность говорить о своей любви и благодарности, обнимать и целовать, чаще вспоминать приятные времена и наполнять свою жизнь новыми общими событиями.

Горжусь тобой, папа, и спасибо за все! С любовью, Мышонок, дочь, психолог Арефния Светлана.

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