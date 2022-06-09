Как подать заявку на компенсацию разрушенного жилья в Украине

Для многих украинцев понесших потери имущества возникает вопрос, как теперь получить компенсацию. Процедура непростая и имеет особенности в зависимости от типа жилья. Команда проекта «Один за всіх» и Сергей Костыра, все это время помогающие украинцам, собрали советы, что нужно сделать, чтобы получить компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье из-за войны войны.

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Российские ракеты разрушили жилье тысяч украинцев – кто-то остался без окон, без дверей, кто-то потерял все в пожаре, осталось только пустое здание, а у кого-то жилье разрушено до основания. Что делать, чтобы запустить процесс восстановления разрушенного жилья? Ведущий Сергей Костыра в военном спецвыпуске «Один за всех» на телеканале СТБ спросил экспертов, какой должен быть порядок действий.

Эксперт в сфере строительства Олег Попенко подчеркнул, что порядок действий зависит от того, квартира или частный дом.

Кто имеет право на компенсацию за разрушенное жилье и имущество

владельцы поврежденного или разрушенного жилья;

инвесторы в домостроение, если они получили право на выполнение строительных работ, но не ввели здание в эксплуатацию;

члены кооперативов, купивших квартиру или другое помещение кооператива, но не оформивших право собственности на него;

наследники лиц всех указанных выше категорий.

Получатели компенсации за повреждение общего имущества многоквартирного дома ― ОСМД или управляющие, осуществляющие содержание соответствующих домов.

Как подать заявку на компенсацию разрушенного жилья

Если повреждения получил многоквартирный дом нужно:

определиться с типом повреждений: только ваша квартира или дом;

подать заявление о повреждении как владелец квартиры;

обратиться к главе ОСМД, чтобы он подал заявление о повреждении общего имущества;

подать общее и личное заявление о повреждениях от жильцов дома в полицию;

подать заявление в органы местной власти для проведения технического обследования дома;

подать заявление в приложение «ДІЯ» с фотофиксацией на возмещение средств;

Если разрушения получил дом в частном секторе:

подать заявление в полицию, чтобы начать уголовное производство

подать заявление в приложение «ДІЯ» с фотофиксацией на возмещение средств

подать заявление в органы местного самоуправления (ОТГ или поселковый совет) для проведения технического обследования дома

Какая сумма компенсации за разрушенное жилье

О каких-либо конкретных цифрах или коэффициентах до сих пор не сообщалось. Методику оценивания разрабатывают Министерство развития общин и территорий и по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Пока идет процесс оценки ущерба, которым занимаются Комиссии по проведению аудита ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии РФ.

Как подать заявку на компенсацию разрушенного жилья через «ДІЯ»

В приложении «ДІЯ» в меню Услуги выберите пункт «Поврежденное имущество». Заполните форму. Для этого понадобится следующая информация:

данные о поврежденном объекте;

фото и описание повреждений;

контактные данные

Если информация об объекте хранится в Государственном реестре прав (ДРРП), она подтянется автоматически. В случае отсутствия информации об объекте в ДРРП вы сможете внести информацию в ручном режиме.

После заполнения формы и регистрации вы сможете загрузить заявление в формате PDF или получить его на электронную почту.

Что будет оцениваться при определении ущерба жилью и имуществу:

Стоимость разрушенного и поврежденного жилья, нуждающегося в восстановлении;

Фактические расходы, осуществленные восстановления поврежденного жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

Фактические расходы по осуществлению денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией российской федерации;

Стоимость разрушенных и поврежденных объектов малоэтажного домостроения, в том числе дачного и усадебного типа, а также их части;

Стоимость разрушенных и поврежденных объектов незавершенного жилищного строительства.

Что делать, если взяли кредит для того, чтобы приобрести квартиру или дом, а они полностью или частично повреждены

Банки предоставляют потребительские кредиты и предоставляют деньги взаймы. Когда и куда их потратили, банку не интересно. Поэтому, даже если имущество повреждено или уничтожено, это не прекращает необходимость возвращать кредит. Более того, за весь период времени банки начисляют проценты. Война ― форс-мажорные обстоятельства. Банк может прекратить на период военного положения начисление процентов по кредиту. Банк во время военного положения должен отменить штрафы и пеню за невозможность платить кредит.

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«Каждому украинцу, потерявшему имущество в результате нападения россии на Украину, следует понимать: государство только начинает налаживать алгоритмы действий и искать деньги на компенсацию всех убытков. Поэтому, к сожалению, ожидать оперативной помощи в этом вопросе не стоит. Очень важно фиксировать весь вред, составлять документальные показания, фото и видео. Это оказывает юридическое, историческое действие. Это подлежит оценке. Компенсация возможна при условии, если у людей будут соответствующие доказательства», ― комментирует Сергей Костыра.

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