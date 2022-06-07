Российские захватчики временно оккупировали некоторые территории Украины и с каждой неделей все более жестоко относятся к украинцам, пытаясь насаждать российский режим. Зафиксированы десятки преступлений, которые оккупанты совершают, когда приходят домой к украинцам, ― они избивают людей, угрожают убийством, забирают вещи, выгоняют из жилья, насилуют. Команда проекта «Один за всіх» и Сергей Костыра, все это время помогающие украинцам, собрали советы, как вести себя, если вы на временно оккупированных территориях Украины.

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«Под контролем русских военных еще остается часть наших территорий. На них продолжают жить украинцы. Но они держатся, работают, помогают и не падают духом. Украинский дух несокрушимый и наши люди тому подтверждение. Знаем, что все будет хорошо. Но, несмотря на это, российская армия продолжает террор на оккупированных территориях. Российские захватчики и дальше пытаются захватить наши земли. Остается угроза того, что украинский город или поселок могут быть оккупированы. Как вести себя и чего не стоит делать, когда враг пришел в ваш дом, наши советы дальше», ― комментирует ведущий СТБ Сергей Костыра.

Как себя вести, когда в твой дом пришли оккупанты

Чтобы сохранить свою жизнь, стоит знать, как вести себя, когда в ваш населенный пункт вошли оккупанты. Для этого нужно:

не использовать фонарики, чтобы не показаться наводчиком или снайпером;

не включать лишний раз свет;

мужчинам следует держать руки на виду, чтобы показать ― у них нет оружия;

не проявлять агрессию, но незаметно прикрывать женщину и детей;

общаться с оккупантом на русском языке, не агрессировать;

прилагать усилия для того, чтобы дети не создавали шума;

при общении не рассматривать военную форму оккупантов;

не извлекать резко из кармана телефон, даже если они просят.

Чаще всего оккупанты ищут активистов, волонтеров, ветеранов АТО или ООС, госслужащих, работников СБУ и воинов ВСУ. Если знаете таких, они могут спрашивать вас о них, проверять гаджеты, искать их контакты. Поэтому лучше заранее подготовиться:

удалите или переименуйте номера людей, которых могут искать оккупанты;

удалите любую национальную символику, любую переписку в мессенджерах, касающуюся российской агрессии на территории Украины.

«Любимая тактика врага, чтобы запугать ― показать свою силу. Не кличьте на себя беду и не отвечайте. Падайте на землю», ― говорит адвокат Юрий Билоус, собирающий доказательства военных преступлений россии.

Юрий Билоус советует, как вести себя на временно оккупированных территориях и в случае агрессии оккупантов в вашу сторону:

примите позу эмбриона, чтобы защитить жизненно важные органы;

при первой возможности, ввиду безопасности, старайтесь встать и покинуть место избиения. Как показывает практика ― после первого избиения идет второе, третье, пытки и убийство;

на оккупированных территориях женщинам лучше забыть о макияже и слишком открытой одежде, чтобы не стать жертвой насилия;

выполняйте приказы, не спорьте и не провоцируйте врага, не умоляйте ни о чем и не плачьте.

Если оккупанты на ваших глазах кого-то задержали, когда угроза пройдет, звоните в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных СБУ:

067-650-83-32

098-087-36-01

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