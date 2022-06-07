Російські загарбники тимчасово окупували деякі території України і з кожним тижнем все більш жорстоко ставляться до українців, намагаючись насаджувати російський режим. Зафіксовано десятки злочинів, які окупанти вчиняють, коли приходять додому до українців, ― вони б’ють людей, погрожують вбивством, забирають речі, виганяють з житла, ґвалтують. Команда проєкту «Один за всіх» та Сергій Костира, які весь цей час допомагають українцям, зібрали поради, як поводити на тимчасово окупованих територіях України.

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«Під контролем російських військових ще залишається частина наших територій. На них продовжують жити українці, та вони тримаються, працюють, допомагають та не падають духом. Український дух незламний і наші люди тому підтвердження. Знаємо, що все буде добре. Та попри це російська армія продовжує терор на окупованих територіях. Російські загарбники і надалі намагаються захопити наші землі. Залишається загроза того, що українське місто чи селище може бути окуповане. Як себе поводити та чого не варто робити, коли ворог прийшов у ваш дім, наші поради далі», ― коментує ведучий СТБ Сергій Костира.

Як себе поводити, коли у твій дім прийшли окупанти

Щоб зберегти своє життя, варто знати, як поводитись, коли до вашого населеного пункту зайшли окупанти. Для цього потрібно:

не використовувати ліхтарики, щоб не здатися наводчиком чи снайпером;

не вмикати зайвий раз світло;

чоловікам слід тримати руки на виду, щоб показати — в них немає зброї;

не проявляти агресію, але непомітно прикривати жінку та дітей;

спілкуватись з окупантом російською мовою, не агресувати;

докладати зусиль для того, щоб діти не створювали шуму;

при спілкуванні не розглядати військову форму окупантів;

не діставати різко з карманів телефон, навіть якщо вони просять.

Найчастіше окупанти шукають активістів, волонтерів, ветеранів АТО чи ООС, держслужбовців, працівників СБУ та воїнів ЗСУ. Якщо знаєте таких ― вони можуть запитувати у вас про них, перевіряти гаджети, шукати їхні контакти. Тому краще завчасно підготуватися:

видаліть або перейменуйте номери людей, яких можуть шукати окупанти;

видаліть будь-яку національну символіку, будь-яке листування у месенджерах, що стосується російської агресії на території України.

«Улюблена тактика ворога, аби залякати ― показати свою силу. Не накликайте на себе біду та не відповідайте. Падайте на землю», ― каже адвокат Юрій Білоус, який збирає докази воєнних злочинів росії.

Юрій Білоус радить, як поводити себе на тимчасово окупованих територіях та у разі агресії окупантів у ваш бік:

згрупуйтеся у позу ембріона, аби захистити життєвоважливі органи;

при першій можливості, зважаючи на безпеку, намагайтесь встати та покинути місце побиття. Як показує практика ― після першого побиття, йде друге, третє, тортури та вбивство;

на окупованих територіях жінкам краще забути про макіяж та занадто відкритий одяг, щоб не стати жертвою насилля;

виконуйте накази, не сперечайтесь і не провокуйте ворога, не благайте ні про що і не плачте.

Якщо окупанти на ваших очах когось затримали, коли загроза мине, телефонуйте в Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених СБУ:

067-650-83-32

098-087-36-01

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