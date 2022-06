Російські загарбники тимчасово окупували деякі території України і з кожним тижнем все більш жорстоко ставляться до українців, намагаючись насаджувати російський режим. Зафіксовано десятки злочинів, які окупанти вчиняють, коли приходять додому до українців, ― вони б’ють людей, погрожують вбивством, забирають речі, виганяють з житла, ґвалтують. Команда проєкту «Один за всіх» та Сергій Костира, які весь цей час допомагають українцям, зібрали поради, як поводити на тимчасово окупованих територіях України.

«Під контролем російських військових ще залишається частина наших територій. На них продовжують жити українці, та вони тримаються, працюють, допомагають та не падають духом. Український дух незламний і наші люди тому підтвердження. Знаємо, що все буде добре. Та попри це російська армія продовжує терор на окупованих територіях. Російські загарбники і надалі намагаються захопити наші землі. Залишається загроза того, що українське місто чи селище може бути окуповане. Як себе поводити та чого не варто робити, коли ворог прийшов у ваш дім, наші поради далі», ― коментує ведучий СТБ Сергій Костира.

Як себе поводити, коли у твій дім прийшли окупанти

Щоб зберегти своє життя, варто знати, як поводитись, коли до вашого населеного пункту зайшли окупанти. Для цього потрібно:

Найчастіше окупанти шукають активістів, волонтерів, ветеранів АТО чи ООС, держслужбовців, працівників СБУ та воїнів ЗСУ. Якщо знаєте таких ― вони можуть запитувати у вас про них, перевіряти гаджети, шукати їхні контакти. Тому краще завчасно підготуватися:

«Улюблена тактика ворога, аби залякати ― показати свою силу. Не накликайте на себе біду та не відповідайте. Падайте на землю», ― каже адвокат Юрій Білоус, який збирає докази воєнних злочинів росії.

Юрій Білоус радить, як поводити себе на тимчасово окупованих територіях та у разі агресії окупантів у ваш бік:

Якщо окупанти на ваших очах когось затримали, коли загроза мине, телефонуйте в Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених СБУ:

067-650-83-32

098-087-36-01

